На Донетчине мошенница «зарабатывала» на пенсионерах. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) правоохранители задержали мошенницу, которая обманом выманивала у пенсионеров деньги отдавая им «соцвыплаты» сувенирными купюрами. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По информации полиции, представляясь работником почтового отделения, 39-летняя жительница Мирнограда (до переименования – Димитров, Донецкая обл.) раздавала пенсионерам «социальные выплаты» сувенирными купюрами, а сдачу от них получала реальными деньгами. Злоумышленницу разоблачили благодаря бдительности местных жителей.

Так, в минувшие выходные в квартиру пожилой пары пришла женщина, которая представилась почтальоном. Незнакомка сообщила 80-летней хозяйке приятную новость о назначении государством дополнительной социальной выплаты по случаю выборов, для женщин – 220 грн, а для мужчин – 380 грн. После чего, гостья вручила пенсионерам 2 сувенирные купюры номиналом 500 грн, а сдачу от них получила реальными деньгами.

Однако, в этот момент хозяйка разглядела, что деньги оказались фальшивыми, и настояла, чтобы женщина вернула ей настоящие деньги. Почувствовав опасность, мошенница бросилась бежать. На громкие крики супругов о помощи сбежались соседи из многоэтажки и помогли задержать злоумышленницу с поличным.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что мошенница причастна к еще одному аналогичному преступлению. За день до этого она наведалась к другому пенсионеру, которому сначала выдала «социальной помощи» в размере 200 грн настоящей купюрой, а потом попросила разменять еще 3 500 грн для удобного расчета с другими пенсионерами. После чего отдала мужчине 7 сувенирных купюр номиналом 500 грн. Но в тот раз злоумышленнице удалось скрыться безнаказанной.

Как оказалось, мошенница 3 месяца назад освободилась из мест лишения свободы, где отбывала срок за аналогичное преступление. По словам задержанной, она, якобы, хотела «заработать» денег для выезда за границу.

«По данному факту следственным отделением Дружковского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Уточняется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от 1 до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 5 лет, или лишением свободы на срок до 3 лет.

Сейчас решается вопрос об аресте задержанной. Правоохранители проверяют ее причастность к другим случаям мошенничества в Дружковке.

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