В Северодонецке женщина пыталась покончить с собой. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) женщина пыталась покончить с собой. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Луганской области.

«Свою знакомую с окровавленной рукой обнаружила соседка на лестничной площадке. Сразу позвонив медикам и правоохранителям женщина, как могла, пыталась остановить кровотечение. Патрульные, прибывшие по вызову, не теряя времени наложили на руку женщины турникет, чтобы остановить кровотечение, и до приезда бригады скорой медицинской помощи разговаривали с пострадавшей, не давая ей упасть в обморок», – говорится в сообщении.

«Как выяснилось, на отчаянный шаг женщину подтолкнули проблемы в семье. Медики госпитализировали пострадавшую и уже в больнице оказали ей всю необходимую помощь», – добавили в полиции.