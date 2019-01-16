Ректора вуза-переселенца вызывают на допрос в СБУ (Документы). Новости

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Ректора вуза-переселенца вызывают на допрос в СБУ (Документы)

16.01.19 08:44dnews.dn.uaНовости

Петр Кондратенко. Фото из открытых источников

Ректора Донецкого национального медуниверситета (ДонНМУ, вуз-переселенец, переехавший из неподконтрольной украинским властям территории на подконтрольную) Петра Кондратенко и его жену вызвали на допрос в СБУ на 16 и 17 января. Повестки были обнародованы на официальной странице университета в Facebook. 

Также на официальной странице университета 14 января было опубликовано письмо Кондратенко к исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун. В письме ректор вуза-переселенца уверяет, что в сентябре 2018 года «вскрыл схему преступной организации». Как утверждает Кондратенко, у организаторов этой схемы «есть большие покровители в СБУ», и один из сотрудников СБУ «угрожал снять с должности и отправить в тюрьму» ректора. Кроме того, Кондратенко упоминает о проведенных СБУ обысках. 

Ранее сообщалось, что в Кропивницком (до переименования – Кировоград, Кировоградская обл.), в стенах вуза-переселенца Донецкий национальный медицинский университет (ДонНМУ) – большой скандал.

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