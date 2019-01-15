В «ДНР» заявили, что движение транспорта ограничено на двух участках автодорог . Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области ограничено движение транспорта на двух участках автодорог. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

«Ограничено движение транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования: С051716 От /Т-05-17/ – Терновое – Петровское, км 0+000 – км 13+500 (в районе н.п. Терновое, Петровское), С051730 От /Н-21/ – Мануйловка – Дмитровка, км 0+000 – км 16+000 (в районе н.п. Торез (после переименования Чистяково – прим. ред.), Мануйловка, Петровское)», – говорится в сообщении.

В «МЧС» уверяют, что к расчистке дорог привлечены 9 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной территории Донецкой области 14 января было временно ограничено движение транспорта на участке Терновое – Петровское.