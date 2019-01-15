ДТЭК Нефтегаз добыл 1,64 млрд куб. м газа в 2018 году. Новости

В 2018 году ДТЭК Нефтегаз добыл 1 648,5 млн куб. м природного газа, что превышает запланированный уровень добычи на 50 млн куб. м. Добыча газового конденсата составила 51,5 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

В сообщении отмечается, что целевые объемы добычи были перевыполнены благодаря реализации программы бурения на Семиренковском месторождении, в рамках которой были пробурены скважины № 25 и № 61. Также ДТЭК Нефтегаз финализировал масштабный инвестиционный проект по строительству пропаново-холодильной установки, которая была введена в эксплуатацию на Олефировской УППГ в сентябре 2018 г. Кроме того, были выполнены капитальные ремонты c проведением мероприятий по интенсификации добычи на действующем фонде скважин, а также обустроены и введены в эксплуатацию компрессора утилизации газов стабилизации конденсата на Олефировской УППГ и Семиренковской УКПГ, которые позволяют значительно увеличить экологичность процесса добычи углеводородов.

«В 2018 г. мы подтвердили свой исторический максимум благодаря повышению эффективности работы с действующим фондом и внедрению современных технологий – за счет инноваций нам удалось дополнительно добыть 100 млн куб. м газа. Важно отметить, что за последний год произошло существенное улучшение регуляторной среды, которое поспособствовало пересмотру инвестиционных программ и мы планируем увеличение объемов бурения для восстановления предыдущей динамики добычи уже с 2020 г. Также наша компания планирует продолжить реализацию масштабных инфраструктурных проектов и системное внедрение инновационных решений, направленных на увеличение объемов добычи углеводородов», – отметил генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.