Восьми украинским военнопленным морякам суд РФ продлил арест . Новости

В России Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля срок удержания под стражей восьмерых из 24 военнопленных украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, когда они направлялись в порт Мариуполя (Донецкая обл.) на Азовье. Об этом сообщает российское издание «ТАСС».

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следственных органов и продлить срок содержания под стражей до 24 апреля Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко», – огласил решение судья Сергей Рябцев.

Ранее суд продлил до 24 апреля срок содержания под стражей еще четверых военнопленных украинских моряков – Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого и Сергея Цыбизова.

Заседание проходило в закрытом режиме для слушателей. Представителей СМИ пустили только на оглашение резолютивной части.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение, действие которого завершилось 26 декабря. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

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