Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак впервые прибыл в Украину (Фото). Новости

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Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак впервые прибыл в Украину (Фото)

15.01.19 16:31dnews.dn.uaНовости

Фото: Twitter/Miroslav Lajčák

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак впервые прибыл в Украину. Об этом сегодня, 15 января, Лайчак сообщил в Twitter.

«Сегодня я отправился в Украину с первым визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ», – написал новый председатель ОБСЕ.

Он также отметил, что сразу после приезда, провел исчерпывающий брифинг с представителями специальной мониторинговой миссии в Украине по их работе и ситуации с безопасностью в Украине и вокруг нее.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года Словакия начала председательствовать в ОБСЕ, а председателем организации назначен глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который уже сделал первое заявление по Украине и вооруженному конфликту на Донбассе. Ожидается, что новый глава ОБСЕ в январе посетит Донбасс.

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