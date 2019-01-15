Рева рассказал, как решить проблему дефицита бюджета ПФУ. Новости

Решить проблему дефицита бюджета Пенсионного фонда можно только путем вывода экономики «из тени». Об этом рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Учитывая продолжительность жизни в Украине, увеличение пенсионного возраста привело бы к тому, что часть людей просто бы не доживала до пенсии», – сказал он.

По его словам, проблема ПФУ не в количестве пенсионеров. «Проблема в том, что у нас из 22 млн активного населения в Украине в возрасте от 14 до 70 лет трудоустроенных 16 млн человек, а Единый социальный взнос (ЕСВ) платят 12 млн человек», – сообщил Рева.

«Огромная масса людей работает в тени или вообще не работает, поэтому сегодня решение проблемы Пенсионного фонда не в сокращении количества пенсионеров, а в расширении круга тех людей, которые платят ЕСВ», – подчеркнул министр соцполитики.

Он также проинформировал, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год обсчитан, но еще не утвержден.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»

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