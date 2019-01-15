У жителя Мангушского района изъяли патроны. Новости

Правоохранители изъяли у жителя Мангушского района Донетчины 185 патронов. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что сотрудники Мангушского отделения полиции получили оперативную информацию, что один из жителей района хранит дома боеприпасы.

«На место выехала следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска Мангушского отделения полиции. Во время проведения санкционированного обыска в доме 43-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли 185 боевых патронов калибра 7,62х54 мм, которые тот хранил на чердаке своего дома», – констатировали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.