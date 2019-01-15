Пелевина внесли в базу «Миротворца» за поездку в Луганск. Новости

Литератор из Санкт-Петербурга Александр Пелевин, который в начале января 2019 года посетил неподконтрольный украинской власти Луганск, попал в базу данных сайта «Миротворец».

В комментарии к информации, которая появилась на сайте 10 января, говорится, что Пелевина внесли в базу «Миротворца» за «сознательное нарушение государственной границы Украины и участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

На своем аккаунте в соцсетях Александр Пелевин выражает радость по этому поводу. Ранее он сообщал, что участвовал в творческом вечере литераторов из Санкт-Петербурга вместе с Анной Долгаревой в Луганской универсальной научной библиотеке им. Максима Горького.