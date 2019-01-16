На Донетчине экс-судью Горловки подозревают в сотрудничестве с НВФ «ДНР». Новости

В Донецкой области ведется расследование в отношении бывшего судьи Калининского районного суда Горловки (НКТ*), сотрудничающего с участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Отмечается, что в 2015 году экс-судья, освободившись по собственному желанию от занимаемой должности, в марте 2016 года на основании «указа» главы «ДНР» занял «должность судьи верховного суда Донецкой области».
«Осуществляя так называемое "правосудие" от имени "ДНР", направленное на дестабилизацию общественно-политической обстановки на оккупированной боевиками территории и потери авторитета органов государственной власти Украины, судья неоднократно отчитывался перед общественностью о результатах деятельности военных судов "ДНР"», – говорится в сообщении.
Поскольку мужчина продолжает находиться на неподконтрольной украинской власти территории и на допросы не является, обеспечено участие защитника, через которого «судье» сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.
Согласно санкции статьи, злоумышленнику может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.
Как уточняется, подозреваемый объявлен в розыск. Решается вопрос о проведении специального досудебного расследования.
*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория
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