На Донетчине экс-судью Горловки подозревают в сотрудничестве с НВФ «ДНР». Новости

В Донецкой области ведется расследование в отношении бывшего судьи Калининского районного суда Горловки (НКТ*), сотрудничающего с участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что в 2015 году экс-судья, освободившись по собственному желанию от занимаемой должности, в марте 2016 года на основании «указа» главы «ДНР» занял «должность судьи верховного суда Донецкой области».

«Осуществляя так называемое "правосудие" от имени "ДНР", направленное на дестабилизацию общественно-политической обстановки на оккупированной боевиками территории и потери авторитета органов государственной власти Украины, судья неоднократно отчитывался перед общественностью о результатах деятельности военных судов "ДНР"», – говорится в сообщении.

Поскольку мужчина продолжает находиться на неподконтрольной украинской власти территории и на допросы не является, обеспечено участие защитника, через которого «судье» сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.

Согласно санкции статьи, злоумышленнику может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как уточняется, подозреваемый объявлен в розыск. Решается вопрос о проведении специального досудебного расследования.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

Читайте также: