Какое новое вооружение может получить ВСУ в 2019 году. Новости

СНБО утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2019 год. В будущем году предполагается завершить важные разработки в области ракетного и артиллерийского вооружения – закончить испытания противокорабельной ракеты «Нептун» и направить в серию новейший ракетный комплекс «Ольха», пишет «Сегодня.ua».
Основные параметры гособоронзаказа (ГОЗ) на уже начавшийся год были утверждены 26 декабря 2018 года на заседании СНБО. По словам президента Петра Порошенко, только для Сухопутных войск планируется закупить 6 тыс. образцов вооружений. Это будут минометы, переносные ЗРК, снайперское оружие, прицелы ночного видения, тепловизоры, ракеты, средства связи, артиллерийские выстрелы (комплекты элементов боеприпасов для производства одного выстрела), свыше тысячи единиц бронетранспортеров, БМП и санитарных автомобилей.
Воздушные силы получат десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов. «Для флота будет заложен ракетный катер "Лань", закуплены малые бронированные артиллерийские катера, десантные катера и средства радиолокации», – пообещал глава государства.
Петр Порошенко также сообщил, что в 2019 году запланировано завершение работ над комплексом крылатых ракет «Нептун». Также начнется серийное производство украинского высокоточного ракетного комплекса «Ольха», который представляет собой глубокую модернизацию советской 300-мм реактивной системы залпового огня «Смерч». И «Ольха», и «Нептун» разрабатываются киевским КБ «Луч».
Секретарь СНБО Александр Турчинов также добавил, что в рамках гособоронзаказа в следующем году будут поддерживаться перспективные разработки: создание образцов тяжелой гаубичной артиллерии, средств противовоздушной обороны, а также будет расширено производство боеприпасов и снарядов. Порошенко уточнил что речь, в частности, идет о 155-мм самоходной гаубице «Богдана», выполненной по стандартам НАТО (один из вариантов «Богданы» можно было увидеть на военном параде, посвященном Дню Независимости, 24 августа); 152-мм управляемых артиллерийских снарядах «Цветник» («Квітник»), беспилотном разведывательно-ударном комплексе «Сокол» и т. д.
В правительстве говорят, что финансирование оборонного заказа в 2019 году останется практически на уровне прошлого года. «В 2018 году около 21 миллиарда гривен было направлено на закупку вооружения и военной техники, на опытно-конструкторские работы и другие мероприятия. Ориентировочно, объемы финансирования в 2019 году останутся на этом же уровне. Возможно, они будут увеличены до 25 млрд грн», – сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко.
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