Какое новое вооружение может получить ВСУ в 2019 году. Новости

СНБО утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2019 год. В будущем году предполагается завершить важные разработки в области ракетного и артиллерийского вооружения – закончить испытания противокорабельной ракеты « Нептун » и направить в серию новейший ракетный комплекс « Ольха » , пишет « Сегодня.ua » .

Основные параметры гособоронзаказа (ГОЗ) на уже начавшийся год были утверждены 26 декабря 2018 года на заседании СНБО. По словам президента Петра Порошенко, только для Сухопутных войск планируется закупить 6 тыс. образцов вооружений. Это будут минометы, переносные ЗРК, снайперское оружие, прицелы ночного видения, тепловизоры, ракеты, средства связи, артиллерийские выстрелы (комплекты элементов боеприпасов для производства одного выстрела), свыше тысячи единиц бронетранспортеров, БМП и санитарных автомобилей.

Воздушные силы получат десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов. « Для флота будет заложен ракетный катер "Лань", закуплены малые бронированные артиллерийские катера, десантные катера и средства радиолокации » , – пообещал глава государства.

Петр Порошенко также сообщил, что в 2019 году запланировано завершение работ над комплексом крылатых ракет « Нептун » . Также начнется серийное производство украинского высокоточного ракетного комплекса « Ольха » , который представляет собой глубокую модернизацию советской 300-мм реактивной системы залпового огня « Смерч » . И « Ольха » , и « Нептун » разрабатываются киевским КБ « Луч » .

Секретарь СНБО Александр Турчинов также добавил, что в рамках гособоронзаказа в следующем году будут поддерживаться перспективные разработки: создание образцов тяжелой гаубичной артиллерии, средств противовоздушной обороны, а также будет расширено производство боеприпасов и снарядов. Порошенко уточнил что речь, в частности, идет о ­155-мм самоходной гаубице « Богдана » , выполненной по стандартам НАТО (один из вариантов « Богданы » можно было увидеть на военном параде, посвященном Дню Независимости, 24 августа); ­152-мм управляемых артиллерийских снарядах « Цветник » ( « Квітник » ), беспилотном раз­­ведывательно-ударном комплексе « Сокол » и т. д.