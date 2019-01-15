Газопровод «Северный поток-2» могут не достроить, – экс-посол США. Новости

Строительство газопровода «Северный поток-2» – неосуществимый проект, по ряду причин. Такое мнение выразил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст.

«Этот проект обрастает многими препятствиями на этот раз. Во-первых, сейчас ясно видно, что администрация Трампа против. Во время своего визита в Брюссель президент США выступал очень жестко против, и его администрация сейчас очень жестко выступает против», – сказал он.

«Мне кажется, позиция администрации президента США следующая: они хотят, чтобы Берлин решил отказаться от этого проекта. Если Берлин не готов пойти на это, они хотят, чтобы Евросоюз, Еврокомиссия предотвратила осуществление этого проекта. Если это так, то администрация президента США пойдет на санкции, чтобы остановить этот проект», – продолжил Хербст.

По его словам, второй причиной является неуверенность заявлений относительно «Северного потока-2» Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую называют преемницей канцлера Германии Ангелы Меркель. «Третье – мы видим, что оппозиция этому проекту растет и в Европе. Четвертое – фирмы, которые являются партнерами этого проекта, нервничают. Дания не дала "добро" [на прокладку газопровода через их территориальные воды]», – отмечает экс-посол США.

«И последнее – адвокаты этого проекта говорят, что это только трубопровод под Балтийским морем и все. Но на самом деле этот проект не существует без трубопровода на российской земле, который принадлежит россиянам, находящимся под санкциями. Участники этого проекта являются партнерами людей под санкциями, по закону США и они должны быть под санкциями, поэтому риск для них очень большой», – резюмировал аналитик.

Эксперт отмечает, что сказать на 100%, что «Северный проект-2» не будет завершен, нельзя. «Но проблемы по этому проекту растут довольно быстро, и вполне вероятно, что "Северного потока-2" не будет», – добавил Хербст.

Он также заявил, что теперь в США точно убеждены, что политика Кремля – это агрессивная политика реванша, которой нужно эффективно противостоять, и в Америке спустя 4 года вооруженного конфликта на Донбассе это поняли.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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