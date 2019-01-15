Непогода: «Укрпочта» снова предупредила о задержке доставки на Донбассе. Новости

В Донецкой и Луганской областях по состоянию на 15 января снова возможна задержка с доставкой почты из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Укрпочта».

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины по состоянию на 11:00 15 января 2019 года возможна задержка доставки почты в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской, Черкасской, Одесской, Черновицкой и Николаевской области», – говорится в сообщении.

Также, в «Укрпочте» заверили, что делают все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы.

Ранее сообщалось, что национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» предупредил о возможных задержках с доставкой почтовых отправлений в связи со сложными погодными условиями на территории Украины.

Напомним, филиалы ПАО «Укрпочта» во всех областях Украины успешно провели переговоры и подписали соответствующие протоколы с региональными управлениями Пенсионного фонда по доставке и выплате пенсий в 2019 году.

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