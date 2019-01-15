Глава ОБСЕ рассказал о приоритетах по Донбассу. Новости

У Словакии есть три главных приоритета во время своего председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые были представлены в Вене (Австрия) 10 января. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 января, в ходе брифинга в Киеве рассказал глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

«Наши основные приоритетные направления звучат так. Первое направление связано с конфликтами, а именно – предупреждение, урегулирование и смягчение негативных последствий конфликтов. Второе приоритетное направление – это обеспечение безопасного будущего. И третье – это эффективное внедрение многостороннего подхода, под этим имеется ввиду использование потенциала разных международных организаций», – сказал он.

«Очевидно, что Украина является нашим наибольшим приоритетом, поскольку она не только находится в середине всех переговоров и процессов в рамках ОБСЕ, но и у нас есть общая граница с Украиной. Поэтому Словакия откровенно заявляет о том, что мы очень сильно заинтересованы в том, чтобы Украина стала безопасной и процветающей страной в ее международно признанных границах», – заявил Лайчак.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года Словакия начала председательствовать в ОБСЕ, а председателем организации назначен глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который уже сделал первое заявление по Украине и вооруженному конфликту на Донбассе. Анонсировалось, что новый глава ОБСЕ в январе посетит Донбасс.

Читайте также: