ГПУ показала очередное свидетельство финансирования Россией НВФ на Донбассе. Новости

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) задокументирован очередной факт участия и финансирования Российской Федерацией терроризма на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Об этом сегодня, 15 января, сообщает прес-служба ГПУ.

«В ходе досудебного расследования уголовного производства по фактам нарушения со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации, а также подчиненных им террористических организаций "ЛНР", "ДНР" законов и обычаев войны, процессуальным путем задокументированы факты участия и финансирования Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области», – говорится в сообщении.

Так, в разрушенном здании в селе Троицкое Попаснянского района Луганской области, где, предположительно, дислоцировались, или которую использовали как укрытие во время боевого столкновения, представители «ЛНР», выявлен бронежилет российского производства, находящийся на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации.

Уточняется, что маркировка внутренней части бронежилета свидетельствует о принадлежности владельца этого средства индивидуальной защиты к 331 гвардейскому парашютно-десантному Костромскому полку, входящему в состав 98 воздушно-десантной дивизии Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации.

Полученные доказательства будут использованы по делам против Российской Федерации в международных судебных инстанциях, добавили в ГПУ.