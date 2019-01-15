Глава ОБСЕ 16 января посетит Луганскую область. Новости

В среду, 16 января, глава ОБСЕ Мирослав Лайчак посетит линию разграничения на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом он сообщил сегодня, 15 января, в ходе брифинга в Киеве.

«Мы будем в Северодонецке. Мы также посетим Станицу Луганскую. Мы осмотрим мост в Станице Луганской и пообщаемся с людьми, которые живут в непосредственной близости к линии столкновения и ощущают на себе всю тяжесть этого конфликта», – сказал он.

«Очень важным для нас является улучшение плачевной гуманитарной ситуации на Донбассе, а также улучшение условий проживания людей, проживающих в зоне конфликта», – добавил Лайчак.

Он также заявил, что у Словакии есть три главных приоритета во время своего председательства в ОБСЕ, которые были представлены в Вене (Австрия) 10 января и непосредственно касаются вооруженного конфликта на Донбассе.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года Словакия начала председательствовать в ОБСЕ, а председателем организации назначен глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который уже сделал первое заявление по Украине и вооруженному конфликту на Донбассе. Анонсировалось, что новый глава ОБСЕ в январе посетит Донбасс, а сегодня он прибыл в Киев.

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