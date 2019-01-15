Ближайшие 8 дней: По утрам на КПВВ «Майорское» будут сложности в работе. Новости

В зоне ООС в районе Майорского (Донецкая обл.) с 16 по 24 января, с 08.00 до 09.00, будут временные отключения электроснабжения, из-за чего возможны технические сбои в работе КПВВ «Майорское». Об этом сегодня, 15 января, сообщают в командовании ООС на своей странице в Facebook.

«С целью стабилизации подачи электроэнергии к населенным пунктам, которые находятся в непосредственной близости к линии разграничения, представителями ГП "Укрэнерго", с 16.01.2019 до 24.01.2019 в районе населенного пункта Майорское Донецкой области со стороны подконтрольной правительству Украины территории будут проводиться аварийно-обновительные работы на высоковольтных линиях "Углегорская ТЭС – Центральная № 1" и "Углегорская ТЭС – Макеевка". В этой связи, возможны временные отключения электроснабжения, в частности и на КПВВ "Майорское". Это может привести к нестабильной работе соответствующих баз данных», – говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба Украины, входящая в состав Объединенных сил, обращает внимание граждан на возможные технические сбои в работе КПВВ, ситуативные накопления лиц и транспортных средств, временные нарушения ритмичности оформления граждан и, как следствие, осложнения перемещения лиц и транспортных средств в пределах дорожного коридора «Горловка – Бахмут» в указанные даты, с 08.00 до 09.00.