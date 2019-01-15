Беспилотник США провел в небе над Донбассом шесть часов. Новости

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk сегодня, 15 января, совершил многочасовую разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, что следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, сообщает « Интерфакс – Украина ».

По сведениям авиационных ресурсов, дальний разведывательный беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение шести с половиной часов курсировал по дуге вдоль линии разграничения с «ДНР» и «ЛНР» .

Дрон осуществлял полет на высоте 16 тыс. м и на расстоянии 70-80 км от линии разграничения, находясь в контролируемом украинской властью воздушном пространстве.

На Донбасс американский беспилотник летел через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии.