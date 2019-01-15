Беспилотник США провел в небе над Донбассом шесть часов. Новости

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Беспилотник США провел в небе над Донбассом шесть часов

15.01.19 18:47interfax.com.uaНовости

Фото из открытых источников

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk сегодня, 15 января, совершил многочасовую разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, что следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, сообщает «Интерфакс – Украина».

По сведениям авиационных ресурсов, дальний разведывательный беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение шести с половиной часов курсировал по дуге вдоль линии разграничения с «ДНР» и «ЛНР».

Дрон осуществлял полет на высоте 16 тыс. м и на расстоянии 70-80 км от линии разграничения, находясь в контролируемом украинской властью воздушном пространстве.

На Донбасс американский беспилотник летел через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии.

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