Созданный детьми: Программа «Сиротству – нет!» выпустила мультфильм «Бабочка» (Видео). Новости

18 ребят, которые прошли путь интерната и обрели семью, решили поделиться своими переживаниями и создали трогательный мультфильм «Бабочка». Это сказка о том, насколько важны тепло и забота любящей семьи, которая окрыляет и преображает каждого ребенка. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Мультфильм, выполненный в технике песочной анимации, дети создавали во время мастер-класса, прошедшего в рамках празднования девятилетия портала «Сиротству – нет!» Фонда Рината Ахметова.

«Сегодня программа и портал "Сиротству – нет!" – лидеры национального усыновления. Все годы работы их суть остается неизменной – помочь детям обрести счастье в семье. Благодаря порталу уже более 9 200 детей нашли родителей. Аналогов этой программы и портала в Украине нет. Они стали тем невидимым мостиком, который помогает детям и родителям найти друг друга», – рассказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова.

В 2018 году благодаря программе «Сиротству – нет!» свои семьи нашли 352 ребенка. Сейчас на портале http://sirotstvy.net/ua/ размещены анкеты более 5,5 тысячи ребят. «Они больше всего на свете мечтают найти своих любящих родителей. И очень ждут того дня, когда история, рассказанная в мультфильме "Бабочка", воплотится в их жизни», – резюмировали в Фонде.