Донецкую фильтровальную станцию остановят на ремонт. Новости

Завтра, 16 января, будет остановлена Донецкая фильтровальная станция (ДФС) для выполнения ремонтных работ. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации города Авдеевки.

«16.01.2019 года будет остановлена ДФС с 8:00 до окончания ремонтных работ по линии ВЛ110 Макеевка – АКХЗ № 2 (ориентировочно, в течение суток)», – говорится в сообщении.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция и Южнодонбасский водопровод находятся в прифронтовой зоне вблизи неподконтрольной украинским властям Ясиноватой (Донецкая обл.) и обеспечивают водой населенные пункты по обе стороны линии разграничения. Общее число потребителей – более 400 тыс. человек.