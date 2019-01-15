Савченко и выборы президента: Арестованная нардеп жалуется, что к ней не пускают нотариуса. Новости

Арестованная народный депутат Украины Надежда Савченко заявляет о препятствовании следственных органов ее регистрации для участия в выборах президента Украины, запланированных на 31 марта 2019 года. Об этом Савченко сказала сегодня, 15 января, в перерыве судебного заседания по рассмотрению жалобы на необоснованность открытия уголовного производства, отвечая на вопрос о том, есть ли у нее уже видение своего участия в избирательной кампании, пишет « Интерфакс – Украина » .

« Сейчас мое видение участия в избирательной кампании в том, что Служба безопасности Украины неправомерно не допускает ко мне нотариуса. Все начинается с нотариуса. Для того, чтобы я могла стать кандидатом, зарегистрироваться, пройти всю процедуру, мне нужен нотариус. А СБУ всячески блокирует этот процесс, они не допускают ко мне нотариуса, хотя не имеют права этого делать», – сказала Савченко.

Она сообщила, что в связи с этим препятствованием обратилась в международные инстанции, в соответствующие инстанции Украины и правоохранительные органы. « Будет решен этот вопрос – будем говорить о следующих шагах... Пока что результата нет», – добавила парламентарий.

По ее словам, поступают « отписки о том, что они не знают, каким образом они это могут сделать». « Они, конечно, допустят нотариуса и признают свою ошибку, но уже после того, как регистрация закончится. Это их цель... Они препятствуют на этой стадии, чтобы не начинать открыто препятствовать на стадии, когда я буду зарегистрирована. Тогда это будет совершенно очевидным», – считает Савченко.

Напомним, что арестованному народному депутату Украины Надежде Савченко продолжали выплачивать средства в качестве возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий. Всего она получила 400 тыс. грн возмещений

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины предотвратила теракт в центре Киева, в организации которого обвиняют народного депутата Украины Надежду Савченко и главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. Отмечалось, что при терактах планировалось использовать оружие, завезенное из «ДНР». Следствие установило маршруты перевозки оружия из «ДНР», а также то, что Савченко и Рубан планировали обстрелять кортеж президента Украины.

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Позже представитель «ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что в «республике» готовы рассмотреть вопрос предоставления «политического» убежища Надежде Савченко. Также стало известно, что «ДНР» включила Владимира Рубана в списки на обмен пленными.

Читайте также: