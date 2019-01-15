Это символично: Глава ОБСЕ рассказал о своем первом визите в Украину. Новости

Словакия сосредоточится на двух направлениях по Донбассу – на новом стимуле для политического урегулирования вооруженного конфликта и гуманитарной ситуации на востоке Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 января, в ходе брифинга в Киеве рассказал глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

«Мой сегодняшний и завтрашний визиты в Украине – мои первые визиты в качестве действующего главы ОБСЕ. Это и символично, и логично», – сказал он.

По его словам, в Киеве он прошел инструктаж Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и встретился с представителями украинских властей. «У меня была возможность встретиться с министром обороны и премьер-министром Украины, а также с представителями делегации Украины в Трехсторонней контактной группе», – отметил Лайчак.

«У нас очень высокий интерес к внедрению уверенного политического решения ситуации – положить конец конфликту в Украине, а также вокруг нее, за счет выполнения Минских соглашений, а также соблюдения всех принятых в рамках ОБСЕ принципов», – добавил глава ОБСЕ.

Глава ОБСЕ подчеркнул, что в XXI веке является абсолютно неприемлемым то, что почти 4,5 млн человек на Донбассе страдают от вооруженного конфликта. «Это очень уязвимая часть населения, которая сталкивается со многими трудностями, нехваткой доступа к базовым, необходимым вещам, например, к медицинским услугам и продуктам питания. Также недопустимо, что сейчас около 2 млн внутренне перемещенных лиц. И мы не должны забывать о людской стороне этой ситуации», – заявил Лайчак.

Он также рассказал, что у Словакии есть три главных приоритета во время своего председательства в ОБСЕ, которые были представлены в Вене (Австрия) 10 января и непосредственно касаются вооруженного конфликта на Донбассе.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года Словакия начала председательствовать в ОБСЕ, а председателем организации назначен глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который уже сделал первое заявление по Украине и вооруженному конфликту на Донбассе. Новый глава ОБСЕ сегодня прибыл в Киев, а завтра посетит линию разграничения на Донбассе.

Читайте также: