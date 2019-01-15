В ОБСЕ надеются, что выборы в Украине пройдут без внешнего вмешательства. Новости

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак сегодня, 15 января, в ходе встречи с представителями украинских властей обсудил предстоящие президентские и парламентские выборы в Украине. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом он сообщил в ходе своего брифинга в Киеве.

«Сегодня во время встречи поднимался вопрос двух избирательных процессов, которые запланированы в этом году в Украине. Конечно, результаты этих выборов очень важны для Украины как государства, но для международного сообщества интересно, каким образом пройдут эти выборы», – сказал он.

«Я уверен, что в Украине будут проведены свободные и справедливые выборы с соблюдением всех признанных принципов. Я также надеюсь, что во время этих выборов не будет никакого внешнего вмешательства», – отметил Лайчак.

Глава ОБСЕ добавил, что также обсудил с украинскими властями работу международной организации. «Во время этой встречи были продуцированы довольно конкретные идеи, которые помогут нам правильно организовать нашу работу. Этими мыслями и идеями я поделюсь как в Братиславе, так и в Вене. Сейчас могу констатировать, что мои встречи и мой визит в Украину являются чрезвычайно продуктивными», – заявил дипломат.

Он также рассказал, что у Словакии есть три главных приоритета во время своего председательства в ОБСЕ, которые были представлены в Вене (Австрия) 10 января и непосредственно касаются вооруженного конфликта на Донбассе.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года Словакия начала председательствовать в ОБСЕ, а председателем организации назначен глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который уже сделал первое заявление по Украине и вооруженному конфликту на Донбассе. Новый глава ОБСЕ сегодня прибыл в Киев, а завтра посетит линию разграничения на Донбассе.

Напомним, 31 декабря в Украине официально стартовала избирательная кампания. С этого дня и до 3 февраля 2019 года кандидаты смогут зарегистрироваться в ЦИК для участия в выборах. Для этого им нужно внести залог в размере 2,5 млн грн. В случае проигрыша, деньги не возвращаются. Ранее о своих планах побороться за президентское кресло изъявляли около 40 кандидатов. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.

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