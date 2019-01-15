Выполнял команду: Дмитрий Ярош мог взять Донецк в 2014 году. Новости

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Выполнял команду: Дмитрий Ярош мог взять Донецк в 2014 году

15.01.19 19:37pravda.com.uaНовости

Фото: УП

Депутат Верховной Рады, бывший глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош рассказал, что более всего в жизни жалеет о том, что не вошел в Донецк в 2014 году. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

«... не взял Донецк в 14-м. Были все возможности. Я выполнял команду и остановился. Мы уже зашли за табличку – можно было бы идти дальше. Против нас тогда были банды плохо обученных людей, их можно было нейтрализовать с минимальными потерями», – считает бывший глава «Правого сектора».

«Не имея Донецка, они бы не имели главного своего символа. Их сопротивление угасло бы. А так пришлось стать на Песках. Надо было проявить инициативу в очередной раз и идти вперед», – сожалеет Дмитрий Ярош.

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