2,5 тысячи поправок: Парубий рассказал, когда депутаты рассмотрят законопроект о языках. Новости

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий будет инициировать рассмотрение законопроекта о языке в феврале. Об этом он сказал сегодня, 15 января, во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, сообщает « УНИАН » .

Так, на заседании первый заместитель председателя Комитета по вопросам науки и образования Александр Спиваковский отметил необходимость рассмотреть законопроект о внесении изменений в раздел XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об образовании» относительно увеличения переходного периода имплементации статьи 7 (Язык образования) (№ 9287).

На это Парубий отметил, что соответствующий законопроект не был включен в повестку дня. «Мы можем еще раз это поставить, но я знаю позицию многих фракций, и много фракций исходят из того, что эта поправка имеет наибольший шанс пройти, если она будет в теле закона о языке», – отметил спикер.

«Я думаю, что его (законопроект о языке, – ред.) безотлагательно я буду инициировать в феврале поставить на рассмотрение. 2,5 тысячи поправок, сегодня выйти на его рассмотрение было бы безответственно, мы могли бы не успеть за неделю», – сказал Парубий, говоря о самом законопроекте о языке.

Таким образом, по мнению Парубия, объединение этих двух вопросов могло бы дать возможность найти компромисс.

Напомним, что Верховная рада поддержала проект Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», приняв его за основу.

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