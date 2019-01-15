Луганская «Заря» усилилась игроком из Сербии. Новости

Новичком луганской «Зари» стал сербский нападающий Неманья Иванович. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба луганского клуба.
До недавнего времени этот футболист был задействован в составе белградского футбольного клуба «Синджелич». Именно здесь он раскрыл себя, регулярно являясь игроком основы.
Уточняется, что он провел за «Синджелич» 80 матчей и стал автором 20 забитых голов и одной результативной передачи за четыре проведенных сезона. 78 игр пришлось на чемпионат, 2 игры на счету игрока в Кубке Сербии.
Не будет лишним отметить, что Неманья – воспитанник «Црвены Звезды». Кроме того, игрок провел три встречи за сборную Сербии Ю-17.
Контракт подписан сроком на три года.
- Имя и Фамилия: Неманья Иванович.
- Дата рождения: 14.05.1997.
- Гражданство: Сербия.
- Амплуа: Форвард.
- Рост: 185 см.
- Экс-клуб: «Синджелич».
Выступать игрок будет под номером 8.
Комментарии