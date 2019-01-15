Луганская «Заря» усилилась игроком из Сербии. Новости

Новичком луганской «Зари» стал сербский нападающий Неманья Иванович. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба луганского клуба.

До недавнего времени этот футболист был задействован в составе белградского футбольного клуба «Синджелич». Именно здесь он раскрыл себя, регулярно являясь игроком основы.

Уточняется, что он провел за «Синджелич» 80 матчей и стал автором 20 забитых голов и одной результативной передачи за четыре проведенных сезона. 78 игр пришлось на чемпионат, 2 игры на счету игрока в Кубке Сербии.

Не будет лишним отметить, что Неманья – воспитанник «Црвены Звезды». Кроме того, игрок провел три встречи за сборную Сербии Ю-17.

Контракт подписан сроком на три года.

Имя и Фамилия: Неманья Иванович.

Неманья Иванович. Дата рождения: 14.05.1997.

14.05.1997. Гражданство : Сербия.

: Сербия. Амплуа : Форвард.

: Форвард. Рост : 185 см.

: 185 см. Экс-клуб: «Синджелич».

Выступать игрок будет под номером 8.