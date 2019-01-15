Жизнь на нуле: В музее АТО в Днепре презентуют книгу о войне на Донбассе. Новости

В днепровском музее АТО презентуют книгу о буднях на донбасской передовой. На встречу с авторами приглашают всех желающих. Вход – свободный. Об этом сообщил советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Фаныгин.

«Музей АТО Днепра постоянно организует экскурсии, выставки и презентации. На этот раз посетители смогут лично пообщаться с авторами книги "Жизнь на нуле". Этот сборник – часть волонтерского проекта о буднях на передовой. В книге – рассказы о войне, как она есть – разной, многоликой», – рассказал Фаныгин.

Издание - результат работы военного Юрия Величко и волонтера Анны Теряник.

Презентация книги состоится 17 января в 19:00 в кинозале Музея АТО. Адрес: г. Днепр, пр. Д. Яворницкого, 16. Каждому посетителю – экземпляр в подарок.

Источник: Событие