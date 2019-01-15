Стоп-прививки: В крупных городах Донетчины закончилась вакцина от полиомиелита (Видео). Новости

В больницах и аптеках Краматорска, Бахмута (до переименования – Артемовск) и Мариуполя (Донецкая обл.) закончилась вакцина от полиомиелита. Заболеть рискуют тысячи младенцев.

По словам жительницы Краматорска Натальи, ее полугодовалому сыну Саше должны были привить от полиомиелита еще в октябре. Но до сих пор этого не сделали, потому что нет нужной вакцины. Женщина переживает за своего малыша. К тому же, неизвестно, примут ли мальчика в детский сад.

«Прививку от полиомиелита, первую вакцину, мы должны были получить в 2 месяца, но сыну уже полгода, а ее до сих пор нет. Как долго мы будем ждать и вообще, попадет ли ребенок в детсад», – рассказала Наталья.

В кабинете прививок одной из больниц города рассказали, что до Нового года вакцина была. А пока делают платные прививки из комбинированного препарата.

«Полиомиелит есть только в каплях. В уколах нет сейчас. Примерно, с нового года», – отметила медсестра Краматорского центра первичной медико-санитарной помощи № 2 Лилия Носова.

Как уточняют медики, сейчас отдельной вакцины от полиомиелита нет и в аптеках города. Комбинированную вакцину можно приобрести по рецепту педиатра. Стоит она от 500 грн.

В областном департаменте здравоохранения пояснили, что вакцина от полиомиелита закончилась в больших городах – Краматорске, Мариуполе, Бахмуте. Последние 8 тыс. доз в Донецкой области получили еще осенью. Сейчас осталось чуть больше 1 тыс.

«Департамент неоднократно обращался к министерству. Ждем ответа от Закарпатской области. У них пока есть большое количество вакцины ИПВ. И мы надеемся, что этой вакциной они с нами поделятся», – прокомментировал ситуацию заместитель начальника управления – начальник отдела департамента охраны здоровья Донецкой ОГА Александр Педенко.

По информации Министерства здравоохранения Украины, централизованная поставка инактивированной полиомиелитной вакцины в стране запланирована на февраль.

Источник: ТК «Донбасс»