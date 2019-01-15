Аферы с банковскими картами: Жители Покровска отдали мошенникам полтора миллиона (Видео). Новости

Жители Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) только за минувший год отдали мошенникам полтора миллиона гривен. Количество преступных схем вымогательства денег с каждым днем растет. Правоохранители рассказали, как не попасть на крючок преступников.

Как рассказала 60-летняя жительница Покровска, которая стала жертвой мошенников, ей пришло SMS-сообщение о том, что заблокирован банковский счет. Чтобы его разблокировать она сообщила «псевдобанкирам» все данные своей карты, и через несколько минут осталась без пенсии.

«Думала, может и правда заблокирован. Потом сказали, что уже разблокирован, можно хоть сейчас идти получать пенсию», – делится женщина.

Однако денег на счету уже не было. Мошенники сняли все до копейки. По такой же схеме пытались обмануть и другого покровчанина, Алексея. Но студент вовремя разоблачил преступников.

«По какому-то непонятному номеру позвонил мужчина и представился сотрудником безопасности банка, какого-то выдуманного. Когда я начал уточнят информацию о банке, кто он такой, телефон горячей линии банка, он просто положил трубку», – рассказал молодой человек.

По словам сотрудников киберполиции, наиболее часто мошенники используют схему с банковскими карточками. Преступники по телефону выспрашивают у пострадавших их личные данные.

«Потерпевшие называют номер своей карточки, срок действия карточки, а также sav-код, 3-значный или 5-значный, после этого у преступника появляется доступ к личному кабинету банковского счета потерпевшего, и он просто снимает денежные средства», – пояснил оперуполномоченный сектора криминальной полиции Покровска Виктор Шевченко.

Еще один способ выманить деньги – покупки через интернет. Доверчивые люди перечисляют часть суммы за несуществующий товар. Затем, онлайн-продавцы исчезают с деньгами. Именно так на днях обманули одного из жителей Покровска, украв у него 35 тыс. грн.

«Если вы покупаете товар, делайте это только наложенным платежом при получении. Только после того, как вы получили товар и проверили его, тогда можно рассчитаться. Никаких предоплат не совершайте», – порекомендовал оперуполномоченный Покровского отдела полиции Роман Алешкевич.

Источник: ТК «Донбасс»

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