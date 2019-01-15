Через Мариуполь: Ярош объяснил пути возможных локальных операций РФ в Украине. Новости

Депутат Верховной Рады, бывший глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош допускает, что в этом году Россия может решиться на полномасштабное вторжение в Украину. Об этом он рассказал в интервью « Украинской правде ».

« Двое выборов за год, когда в любой момент возможно широкомасштабное вторжение России! Для россиян наши выборы – очень важный фактор. Они готовы к вторжению. Об этом говорят данные украинской разведки, а также агентурной сети УДА (Украинская добровольческая армия, – ред.), которая есть в России. Многие из "ватников", которые мигрируют в сторону патриотического электората, задумываются, стоит ли это в конце концов делать. Знаю, что в кругах бывших "регионалов" начали говорить: "Скоро здесь будет Россия. Скоро все будет нормально. Нужно немножко потерпеть, и все будет ок!". Но так не будет - однозначно. Я убежден в нашей победе. Но просто имею тревогу, потому что каждая победа связана с большим пролитием крови. Ее уже пролито много. Не хотелось бы больше », – сказал Ярош.

Он подтвердил, что верит в полномасштабную войну. « Абсолютно. Она может быть в любой момент. Что Путину в голову стрельнет, то и будет. Это же неадекватный человек. На мой взгляд, на полномасштабную оккупацию у России нет сил. Они могут провести локальные операции по выходу из Крыма на уровень Каховки и Мелитополя, а затем пробить так называемый "сухопутный коридор" через Мариуполь. Они могут провести десантные операции по Одессе, Николаеву, по Херсонской области. Второй удар – это направление на Харьков. Идеальна для них схема была бы – эти два удара с севера и с юга. Соответственно, выход на Днепр и замыкание наших вооруженных сил, которые находятся в зоне ООС. Отрезание фронта и уничтожение главных сил Украины. Но удастся ли им это? Ну, будем достойно воевать », – сказал бывший глава «Правого сектора».

Он также ответил на вопрос, как можно вернуть неподконтрольную территорию Донбасса. « Считаю, что абсолютно реален даже военный способ возврата части Донбасса. Конечно, при определенной дипломатической поддержке. В пределах пяти лет это реально сделать. Без больших потерь. Мы туда зайдем, проведем небольшую зачистку, и все станет на свои места », – считает Дмитрий Ярош.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Ярош рассказал, что более всего в жизни жалеет о том, что не вошел в Донецк в 2014 году.