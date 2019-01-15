Через Мариуполь: Ярош объяснил пути возможных локальных операций РФ в Украине. Новости

Депутат Верховной Рады, бывший глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош допускает, что в этом году Россия может решиться на полномасштабное вторжение в Украину. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».
«Двое выборов за год, когда в любой момент возможно широкомасштабное вторжение России! Для россиян наши выборы – очень важный фактор. Они готовы к вторжению. Об этом говорят данные украинской разведки, а также агентурной сети УДА (Украинская добровольческая армия, – ред.), которая есть в России. Многие из "ватников", которые мигрируют в сторону патриотического электората, задумываются, стоит ли это в конце концов делать. Знаю, что в кругах бывших "регионалов" начали говорить: "Скоро здесь будет Россия. Скоро все будет нормально. Нужно немножко потерпеть, и все будет ок!". Но так не будет - однозначно. Я убежден в нашей победе. Но просто имею тревогу, потому что каждая победа связана с большим пролитием крови. Ее уже пролито много. Не хотелось бы больше», – сказал Ярош.
Он подтвердил, что верит в полномасштабную войну. «Абсолютно. Она может быть в любой момент. Что Путину в голову стрельнет, то и будет. Это же неадекватный человек. На мой взгляд, на полномасштабную оккупацию у России нет сил. Они могут провести локальные операции по выходу из Крыма на уровень Каховки и Мелитополя, а затем пробить так называемый "сухопутный коридор" через Мариуполь. Они могут провести десантные операции по Одессе, Николаеву, по Херсонской области. Второй удар – это направление на Харьков. Идеальна для них схема была бы – эти два удара с севера и с юга. Соответственно, выход на Днепр и замыкание наших вооруженных сил, которые находятся в зоне ООС. Отрезание фронта и уничтожение главных сил Украины. Но удастся ли им это? Ну, будем достойно воевать», – сказал бывший глава «Правого сектора».
Он также ответил на вопрос, как можно вернуть неподконтрольную территорию Донбасса. «Считаю, что абсолютно реален даже военный способ возврата части Донбасса. Конечно, при определенной дипломатической поддержке. В пределах пяти лет это реально сделать. Без больших потерь. Мы туда зайдем, проведем небольшую зачистку, и все станет на свои места», – считает Дмитрий Ярош.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Ярош рассказал, что более всего в жизни жалеет о том, что не вошел в Донецк в 2014 году.
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