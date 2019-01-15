Плащ Жеглова: В Мариуполе полиция возрождает музей, где будет уникальный экземпляр (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) полиция возрождает музей органов внутренних дел Донецкой области, где будут собраны раритетные экспонаты с начала 20 века. Один из экспонатов – кожаный плащ главного героя культового фильма «Место встречи изменить нельзя», которого сыграл Владимир Высоцкий. Историю этого экспоната рассказал сегодня, 15 января, на своей странице в Facebook заместитель начальника Главного управления – начальник криминальной полиции Артем Кисько.

«История одной вещи. Сегодня был очень приятно удивлен! "Будет сидеть!!! Я сказал" – живой и настоящий, опер до мозга костей с обостренным чувством справедливости Глеб Жеглов в исполнении Владимира Высоцкого вдохновил не одно поколение молодых людей выбрать профессию борца с преступностью. Но, как оказалось, история культового фильма "Место встречи изменить нельзя" связана с современной полицией Донетчины. Знаете ли вы, что одна из деталей образа легендарного оперативника угро – хранится в Мариуполе?

Сегодня полиция возрождает музей органов внутренних дел Донецкой области, где будут собраны раритетные экспонаты с начала 20 века. В ходе пополнения коллекции мы наткнулись на уникальную вещь – плащ Жеглова.

Раритет обнаружил помощник начальника полиции Донецкой области Николай Побойный. Все эти годы плащ бережно хранился у нашего коллеги – оперуполномоченного уголовного розыска Сергея Евгеньевича Кобылецкого, ныне пенсионера МВД, сотрудника одного из мариупольских вузов. Сам он из Дружковки, но давно живет в Мариуполе», – рассказал Кисько.

По его словам, это далеко не простой предмет одежды – он имеет свою историю и является семейной реликвией. «В этом плаще пришел с войны отец Сергея Кобылецкого, который дошел до Германии. Трофейное немецкое пальто Сергей дал своему другу, известному в СССР мариупольскому актеру Евгению Стежко, который как раз пробовался на роль Жеглова. Кожаный плащ четко вписывался в образ сотрудника МУРа послевоенных лет. В результате на главную роль утвердили бессмертного Владимира Высоцкого, который оценил эффектную деталь и одолжил ее на время съемок. Сам Евгений Стежко сыграл в фильме роль Топоркова. Сергей Кобылецкий передал ценный реквизит в дар музею полиции Донетчины. Теперь он, как символ легендарного опера, будет хранить память о наших мужественных ветеранах, которые сражались с преступностью исключительно при помощи интеллекта, а также вдохновлять молодежь. И напоследок, еще одна цитата от непревзойденного Жеглова: "если есть на свете дьявол, то он не козлоногий рогач, а он дракон о трех головах, и головы эти – хитрость, жадность, предательство. И если одна прикусит человека, то две другие доедят его дотла" – советовал бы запомнить», – пишет заместитель начальника Главного управления – начальник криминальной полиции Артем Кисько.