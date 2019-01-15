Вторая группа игроков «Шахтера» прошла медосмотр накануне зимних сборов (Фото). Новости

«Горняки» продолжают проходить плановый медосмотр перед стартом тренировочного процесса. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Cегодня обследовалась вторая группа футболистов: Тайсон, Марлос, Дентиньо, Исмаили, Алан Патрик, Веллингтон Нем, Майкон, Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес, Фернандо, Андрей Пятов, Богдан Бутко, Олег Кудрик, Анатолий Трубин, Михаил Мудрик.

Также сообщается, что завтра «Шахтер» проведет первую в 2019 году сессию.

До отъезда на сборы «оранжево-черные» будут заниматься в режиме двухразовых тренировок.