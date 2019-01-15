Учения с новейшими комплексами «Ореанда» пройдут в этом году в ВСУ. Новости

Применение нового украинского комплекса автоматизированной системы управления авиацией и противовоздушной обороной ВСУ Украины «Ореанда»* – одна из главных задач на этот год. Об этом заявил командир Воздушного командования «Восток», генерал-майор Олег Струцинский при постановке задач на 2019 год, пишет «Сегодня.ua».
По его словам, эта новинка только что поступила на вооружение.
Как отметил Олег Струцинский, ежегодные учения с боевой стрельбой на одном из военных полигонов в 2019 году, в которых непосредственное примут участие силы и средства воздушного командования «Восток», в этом году планируется провести с применением нового отечественного комплекса «Ореанда».
«Ореанда»* – это новейшая мобильная автоматизированная система боевого управления силами и средствами авиации, противовоздушной обороны всех видов ВС Украины. Она позволяет использовать новейшие цифровые технологии в построении комплексов и при этом применять их на практике вместе с имеющейся базой техники, стоящей на вооружении ВСУ.
Комментарии