Пока группа Бойко блокирует Оппоблок, в «За жизнь» произошел раскол. Новости

Изгнанные из Оппозиционного блока политики использовали так называемый судебный спам, чтобы заблокировать деятельность партии и помешать выдвижению кандидата в президенты. Об этом говорится в сюжете ТК «Украина».

В ноябре прошлого года Юрия Бойко исключили из фракции «Оппозиционного блока» в связи с тем, что он заключил соглашение с другой политической силой. «"Оппозиционный блок" остается в прошлом. Мы идем дальше», – заявил тогда Бойко.

В декабре съезд партии должен был формально закрепить изменения, произошедшие де-факто. Теперь в Оппоблоке должен быть один руководящий орган. Но зарегистрировать их в Минюсте не удалось, т.к. ведомство засыпали однотипными судебными исками.

«Все представляется таким образом, чтобы дело каким-то образом попало к определенному судье. Такие действия в юриспруденции определяются термином "злоупотребление правом"», – комментирует юрист Александр Боярчук.

Истцы утверждали, что Минюст не вправе регистрировать изменения в документах Оппоблока. Один из исков, поданный в окружной админсуд Киева, таки приняли к рассмотрению – таким образом заблокировав принятие любых решений в политсиле до завершения рассмотрения дела.

«Последствия могли быть более тяжелыми, что сделало бы процесс очень длительным и сложным. И чтобы этого избежать судья выносит соответствующее постановление о том, что вот на период, пока я рассматриваю дело, ничего не совершать. И только когда будет окончательное решение по делу, вот только после того, пожалуйста, производите действия», – поясняет судья-спикер окружного административного суда Киева Богдан Санин.

Примечательно, что по другим обращениям истцы даже не оплатили судебный сбор.

Политолог Андрей Золотарев считает, что целью было заблокировать выдвижение Александра Вилкула. Так как решение суда должно быть вынесено до 12 февраля, а уже 4 февраля – последний день регистрации кандидатов в президенты.

«Вот такая лояльность судебной системы по отношении к бывшим членам Оппозиционного блока – Бойко и сотоварищи – говорит только об одном: у них есть договоренности с властью. Без такого зеленого света, без "добра" со стороны власти это было бы невозможно. Поэтому очевидно – они взяли курс на уничтожение Оппозиционного блока», – считает политолог Андрей Золотарев.

Юристы Оппоблока уже подали апелляцию. Надеются на объективность суда, который, по их мнению, должен как можно быстрее закрыть дело.

Между тем в Оппоблоке подчеркивают, что 2/3 партийцев поддерживают кандидатуру Александра Вилкула, поэтому провокация экс-соратников не удастся.

А тем временем в платформе «За жизнь», куда перебежал Юрий Бойко, произошел раскол. Политолог Вадим Карасев акцентирует, что политические амбиции основных игроков мешают им договориться и провести съезд оппозиционной платформы. С начала года сборы отменяли уже дважды.

«Я вижу определенные проблемы – и юридические, и политические – в той части Оппозиционного блока, которая оформилась в объединении "За жизнь". Первая проблема – юридическая, вторая – это возможность или оттягивание, или даже невозможность съезда партии, который должен выдвинуть кандидата в президенты Юрия Бойко. А есть еще проблема, связанная с тем, в каком конечном формате будет происходить избирательная президентская кампания Юрия Бойко», – пояснил Карасев.

Напомним, Юрия Бойко исключили из парламентской фракции «Оппозиционный блок» осенью, после того, как он внезапно объявил о намерении идти в президенты без поддержки однопартийцев. Оппозиционеры, которые проголосовали за исключение Бойко из своих рядов и поддержали выдвижение Александра Вилкула кандидатом в президенты, попали в санкционные списки России. По последним социологическими исследованиями Фонда «Украинская политика», Александр Вилкул уже на 0,2% опережает своего бывшего коллегу по фракции Юрия Бойко.

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