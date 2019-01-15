В Украине завышена стоимость за высшее образование, – Госаудитслужба. Новости

Стоимость высшего образования в Украине постоянно растет, ежегодно увеличиваясь примерно на 10%, при этом наблюдается разбег цен, когда в вузах разных городов с одной степенью аккредитации стоимость обучения отличается в два-три раза. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Государственной аудиторской службы Украины.

« Проведенным мероприятием государственного финансового контроля в одном из вузов установлено, что в соответствии с коллективным договором он ежемесячно проводит перечисление на счет первичной профсоюзной организации на культурно-массовую, физкультурную, оздоровительную работу и предоставление сотрудникам материальной и финансовой помощи в размере 2% от поступлений за предоставление платных услуг, что при составлении калькуляции стоимости обучения уже учтено. Итак, стоимость обучения в этом случае необоснованно завышена », – говорится в сообщении.

Кроме того, проведенными ревизиями установлены факты предоставления льгот по платному обучению в виде уменьшения установленного размера стоимости (без внесения соответствующих изменений в заключенные договоры) или предоставления такой услуги вообще на безвозмездной основе, что приводит к недополучению собственных поступлений государственными вузами.

Отдельные вузы, пытаясь привлечь к себе контингент, занижают стоимость обучения путем уменьшения в калькуляциях расходов по оплате коммунальных услуг, что также приводит к потере собственных поступлений.