В Украине от осложнений кори умер мужчина. Новости

В Украине на минувшей неделе от кори умер 49-летний мужчина. С начала года это уже второй смертельный случай. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.

«На второй неделе 2019 года от осложнений кори умер житель Ровенской области. Мужчине было 49 лет и у него не было ни одной прививки против кори. МОЗ Украины выражает соболезнования родным», – говорится в сообщении.

Также медики отметили, что это уже второй смертельный случай от кори в нынешнем году. В МОЗ напомнили, что в 2018 году от осложнений кори умерли 16 человек.

Специалисты подчеркнули, что прививка – единственный надежный способ защиты от кори, даже если в том случае, если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

Ранее сообщалось, что с начала этого года в Украине корью заболели более 5 тыс. человек. Только за минувшую неделю заболели более 2,7 тыс. украинцев.

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