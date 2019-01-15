В Пенсионном фонде рассказали о среднем размере пенсии в Украине. Новости

В Украине по состоянию на 1 января 2019 года средний размер пенсии составляет 2 тыс. 645 грн. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
«По состоянию на 01.01.2019 г. средний размер пенсии – 2 645,66 грн», – отмечается в сообщении.
Также, в ПФУ уточнили, что общее количество пенсионеров составляет 11 млн 470 тыс. 405 человек.
Инфографика: пресс-служба ПФУ
Напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что решить проблему дефицита бюджета Пенсионного фонда можно только путем вывода экономики «из тени». Он также проинформировал, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год обсчитан, но еще не утвержден.
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