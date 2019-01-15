Порошенко заявил, что рост ВВП за 2018 год будет в пределах 3,4% . Новости

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2018 года составляет 3,4%. Об этом сегодня, 15 января, сказал президент украины Петр Порошенко на встрече с представителями бизнеса и общественности Киверцивского района Волынской области, пишет « Интерфакс – Украина ».

« Впервые обнародую сейчас эту цифру, но мы рассчитываем, что в пределах 3,4% будет рост ВВП за 18-й год. Это максимальный показатель за семь лет » , – сказал Порошенко.

Ранее сообщалось, что в Украине, по итоговым прогнозам, рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2018 году составит более 3%.

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