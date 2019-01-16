В «ДНР»: Донецку не хватает почти 250 водителей троллейбусов и трамваев. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке на данный момент не хватает 248 водителей троллейбусов и трамваев. Об этом свидетельствует перечень вакансий КП «Донэлектроавтотранс» по состоянию на 01.01.2019.

Так, из 30-ти представленных специальностей, наибольшая нехватка ощущается по следующим первоочередным для городского электротранспорта направлениям:

Специальность, должность Ко-во чел. Заработная плата (доход) водитель троллейбуса 152 9 257 руб. (3 889 грн по местному курсу валют на 16.01.2019) 8 192 руб. (3 442 грн) 7 482 руб. (3 144 грн) водитель трамвая 96 8 236 руб. (3 461 грн) 7 296 руб. (3 066 грн) 6 610 руб. (2 777 грн) слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 27 4 640 руб. (1 950 грн) 5 500 руб. (2 311 грн) 5 785 руб. (2 431 грн) 6 600 руб. (2 773 грн) слесарь по ремонту подвижного состава 17 5 157 руб. (2 167 грн) 5 785 руб. (2 431 грн) мойщик-уборщик подвижного состава 10 3 748 руб. (3 442 грн) электромонтер контактной сети 10 6 680 руб. (2 807 грн) 7 620 руб. (3 202 грн) монтер пути 7 4 640 руб. (1 950 грн) 5 157 руб. (2 167 грн)

Всего на данный момент предприятию не хватает 353 сотрудника

Как сообщалось ранее, из-за кадрового дефицита в 2018 году штат КП «Донэлектроавтотранс» был укомплектован всего на 52 %, поэтому предприятие не в состоянии вывести на улицы города необходимое число транспорта. В этой связи в Донецке сохраняется проблема задержек движения городского электротранспорта. Например, на отдельных маршрутах пассажиры ожидают трамвай по 30-40 минут.

Парк электротранспорта КП «Донэлектроавтотранс» насчитывает 124 трамвая и 158 троллейбусов, водитель троллейбуса получает в среднем 11-12 тыс. руб. (5 – 5,5 тыс. грн по местному курсу валют).

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