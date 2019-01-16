В «ДНР»: Донецку не хватает почти 250 водителей троллейбусов и трамваев. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке на данный момент не хватает 248 водителей троллейбусов и трамваев. Об этом свидетельствует перечень вакансий КП «Донэлектроавтотранс» по состоянию на 01.01.2019.
Так, из 30-ти представленных специальностей, наибольшая нехватка ощущается по следующим первоочередным для городского электротранспорта направлениям:
Специальность, должность
Ко-во чел.
Заработная плата (доход)
водитель троллейбуса
152
9 257 руб. (3 889 грн по местному курсу валют на 16.01.2019)
8 192 руб. (3 442 грн)
7 482 руб. (3 144 грн)
водитель трамвая
96
8 236 руб. (3 461 грн)
7 296 руб. (3 066 грн)
6 610 руб. (2 777 грн)
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
27
4 640 руб. (1 950 грн)
5 500 руб. (2 311 грн)
5 785 руб. (2 431 грн)
6 600 руб. (2 773 грн)
слесарь по ремонту подвижного состава
17
5 157 руб. (2 167 грн)
5 785 руб. (2 431 грн)
мойщик-уборщик подвижного состава
10
3 748 руб. (3 442 грн)
электромонтер контактной сети
10
6 680 руб. (2 807 грн)
7 620 руб. (3 202 грн)
монтер пути
7
4 640 руб. (1 950 грн)
5 157 руб. (2 167 грн)
Как сообщалось ранее, из-за кадрового дефицита в 2018 году штат КП «Донэлектроавтотранс» был укомплектован всего на 52 %, поэтому предприятие не в состоянии вывести на улицы города необходимое число транспорта. В этой связи в Донецке сохраняется проблема задержек движения городского электротранспорта. Например, на отдельных маршрутах пассажиры ожидают трамвай по 30-40 минут.
Парк электротранспорта КП «Донэлектроавтотранс» насчитывает 124 трамвая и 158 троллейбусов, водитель троллейбуса получает в среднем 11-12 тыс. руб. (5 – 5,5 тыс. грн по местному курсу валют).
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