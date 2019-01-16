В «ДНР»: Донецку не хватает почти 250 водителей троллейбусов и трамваев. Новости

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В «ДНР»: Донецку не хватает почти 250 водителей троллейбусов и трамваев

ДН

16.01.19 06:14dnews.dn.uaНовости

Фото «Донецких новостей»

В неподконтрольном украинской власти Донецке на данный момент не хватает 248 водителей троллейбусов и трамваев. Об этом свидетельствует перечень вакансий КП «Донэлектроавтотранс» по состоянию на 01.01.2019.

Так, из 30-ти представленных специальностей, наибольшая нехватка ощущается по следующим первоочередным для городского электротранспорта направлениям:

Специальность, должность

Ко-во чел.

Заработная плата (доход)

водитель троллейбуса

152

9 257 руб. (3 889 грн по местному курсу валют на 16.01.2019)

8 192 руб. (3 442 грн)

7 482 руб. (3 144 грн)

водитель трамвая

96

8 236 руб. (3 461 грн)

7 296 руб. (3 066 грн)

6 610 руб. (2 777 грн)

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

27

4 640 руб. (1 950 грн)

5 500 руб. (2 311 грн)

5 785 руб. (2 431 грн)

6 600 руб. (2 773 грн)

слесарь по ремонту подвижного состава

17

5 157 руб. (2 167 грн)

5 785 руб. (2 431 грн)

мойщик-уборщик подвижного состава

10

3 748 руб. (3 442 грн)

электромонтер контактной сети

10

6 680 руб. (2 807 грн)

7 620 руб. (3 202 грн)

монтер пути

7

4 640 руб. (1 950 грн)

5 157 руб. (2 167 грн)

 
Всего на данный момент предприятию не хватает 353 сотрудника

Как сообщалось ранее, из-за кадрового дефицита в 2018 году штат КП «Донэлектроавтотранс» был укомплектован всего на 52 %, поэтому предприятие не в состоянии вывести на улицы города необходимое число транспорта. В этой связи в Донецке сохраняется проблема задержек движения городского электротранспорта. Например, на отдельных маршрутах пассажиры ожидают трамвай по 30-40 минут.

Парк электротранспорта КП «Донэлектроавтотранс» насчитывает 124 трамвая и 158 троллейбусов, водитель троллейбуса получает в среднем 11-12 тыс. руб. (5 – 5,5 тыс. грн по местному курсу валют).

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