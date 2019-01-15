Суд РФ продлил арест уже 20 украинским военнопленным морякам. Новости

Лефортовский суд Москвы в РФ продлил срок удержания под стражей уже 20 военнопленным украинским морякам из 24, которые были захвачены в Керченском проливе. Об этом сегодня, 15 января, сообщает Объединенная группа общественного наблюдения (ОГОН) за соблюдением конституционных свобод России на странице в Twitter.

«Уточняем информацию по группе Мельничук Олег, Артеменко Андрей, Эйдер Андрей и Сорока Василий, судья Канева. Им продлили срок по 26 апреля, т. к. из-за ранения первоначально под стражу их взяли на два дня позже», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в отношении еще четырех военнопленных украинских моряков суд отложен на 16 января.

«Вотношении моряков Лисового, Беспальченко, Варимеза и Костышина судебное заседание отложено до 9:00 16 января», – сообщается в Twitter.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение, действие которого завершилось 26 декабря. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

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