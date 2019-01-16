Министр Черныш рассказал, сколько накручивают на угле из неподконтрольного Донбасса. Новости

Стоимость угля, добываемого на «национализированных» в «ДНР» и «ЛНР» шахтах, составляет $30-40 за тонну, а покупателю его продают с накруткой в $60-70 за тонну. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в интервью «Укринформу».

«Мы знаем, что Российская Федерация постоянно требует от оккупационных администраций ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей, – прим. ред.) увеличить "доходы экономики", чтобы избежать социальных бунтов среди местного населения. Поэтому была поставлена задача – на всех "отжатых" украинских активах возродить производство или, что касается угольных шахт, продолжить (и даже нарастить) добычу основного стратегического ресурса – угля», – сказал Черныш.

Министр отметил, что при этом совсем небольшая часть этого угля потребляется для выработки электрической энергии на двух электростанциях, расположенных в «ДНР», остальное идет в Россию. «По имеющейся у нас информации, с временно оккупированных территорий со времени захвата украинских шахт вывозится на территорию России ежегодно примерно 2,8-2,9 млн тонн антрацитового угля, то есть за весь этот период – почти 6 млн тонн», – уточнил он.

«Если на выходе из Украины (с неподконтрольных территорий в РФ, – прим. ред.) уголь стоит его производителям $30-40 за тонну, то для покупателей его стоимость составляет $100 за тонну. То есть, мы оцениваем незаконный оборот украинского угля в более чем $280-300 млн в год», – дополнил Черныш.

Он акцентировал, что от полученных таким образом незаконных доходов собственно шахтерам выплачивается очень мало.

Напомним, что Украина вместе с партнерами из Европейского союза проверяет информацию о торговле Россией углем из неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса.

Ранее сообщалось, что общий объем угля, который незаконно вывозится Россией из «Л-ДНР», достигает 7 млн тонн в год. При стоимости $50-60 за тонну сумма убытков Украины от таких действий может достигать $400 млн ежегодно.

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