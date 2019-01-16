Министр МинВОТ перечислил, какие страны закупают уголь из «ДНР» и «ЛНР». Новости

Уголь, добываемый на «национализированных» в «ДНР» и «ЛНР» шахтах, через Россию поступает в Турцию, Молдову, Румынию, Италию и другие страны. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш в интервью «Укринформу».

Черныш напомнил, что схема довольно проста: уголь и другие ресурсы вывозятся на территорию России, а оттуда экспортируются в третьи страны под видом российского товара. «В России проводятся определенные манипуляции с документами, в частности, подделываются сертификаты происхождения, и украинский уголь направляется в другие страны для продажи уже как российский. Не исключено, что его часть возвращается также и в Украину. Причем вывоз украинского угля с оккупированных территорий российская таможня учитывает как сырьевой импорт из Украины. Зато наша фискальная служба не фиксирует официальных поставок антрацитового угля в Россию. Что уже подтверждает факт хищения», – сказал министр.

Дальнейшая торговля украденным украинским углем с третьими странами происходит через отдельные «уполномоченные» компании, в частности, «Внешторгсервис» (зарегистрированна в частично признанной Южной Осетии), а также ООО «Газ Альянс» (имеет российскую регистрацию). «После псевдовыборов в 2018 году реальные рычаги управления экономикой в оккупированных территориях фактически перешли в руки структур, которые связывают с украинским олигархом-беглецом Сергеем Курченко, а также его российскими покровителями из приближенного круга руководства РФ. С прошлого года эти компании управляют практически всеми шахтами и заводами на оккупированной территории. Добытый уголь и готовый металл через них попадает в Россию, конечно, без ведома украинских владельцев захваченных предприятий», – уточнил Черныш.

Из «Л-ДНР» уголь, в основном, идет в порты в Ростовской области, в частности в порт «Азов». «Там он с "сертификатами", которые якобы подтверждают российское происхождение сырья, загружается на судно и отправляется получателям в Европе. Покупают преимущественно компании Турции, Молдовы, Румынии, Италии и других стран. Это те страны, которые обычно использовали и продолжают использовать антрацит для собственных энергетических нужд. Ведь поставщиков этого вида топлива, кроме Украины, в мире не так много — США, Россия и Южная Африка», – подчеркнул глава МинВОТ.

Напомним, что Украина вместе с партнерами из Европейского союза проверяет информацию о торговле Россией углем из неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса.

Ранее сообщалось, что общий объем угля, который незаконно вывозится Россией из «Л-ДНР», достигает 7 млн тонн в год. При стоимости $50-60 за тонну сумма убытков Украины от таких действий может достигать $400 млн ежегодно. При этом со времени захвата украинских шахт в РФ ежегодно вывозится примерно 2,7-2,8 млн тонн антрацитового угля.

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