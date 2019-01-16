Геращенко рассказала, когда состоится встреча ТКГ в Минске (Фото). Новости

Первая в 2019 году встреча Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 17 января. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

Геращенко рассказала, что вместе с представителем Украины в ТКГ Евгением Марчуком встретились с председателем ОБСЕ министром иностранных дел Словацкой Республики Мирославом Лайчеком. Во встрече также приняли участие руководитель Центра предотвращения конфликтов ОБСЕ Марсель Пешко и посол Словакии в Украине Марек Шафин.

«Во время встречи обменялись мнениями, как можно повысить эффективность работы минских групп и СММ ОБСЕ. Обсудили политику безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе, тщательно изложили предложения Украины относительно разблокирования вопроса возвращения заложников», – написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

«Особое внимание уделили ситуации в Азове, отметили, что в течение последних заседаний ТКГ в Минске Украина настаивала на создании постоянного пункта мониторинга СММ в Керчи. Мы не отступим от этой нашей позиции и будем ставить ее на обсуждение и на первой в этом году встрече ТКГ в Минске, которая состоится 17 января», – добавила она.

Геращенко также сообщила, что в Украине ожидают от председательства Чехии в ОБСЕ особого внимания к гуманитарным вопросам и вопросам безопасности Крыма и Донбасса.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года Словакия начала председательствовать в ОБСЕ, а председателем организации назначен глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который уже сделал первое заявление по Украине и вооруженному конфликту на Донбассе. Новый глава ОБСЕ 15 января прибыл в Киев, а сегодня, 16 января, посетит линию разграничения на Донбассе.

Напомним, глава ОБСЕ рассказал, что у Словакии есть три главных приоритета во время своего председательства в ОБСЕ, которые были представлены в Вене (Австрия) 10 января и непосредственно касаются вооруженного конфликта на Донбассе.

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