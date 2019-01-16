«Северный поток-2» и большая война с Украиной: В чем логика Европы и США. Новости

В международном сообществе логика противников строительства газопровода «Северный поток-2» в обход Украины обоснована, но в Европе больше думают о собственном комфорте, чем о безопасности. Такое мнение высказал журналист Виталий Портников.

«Мы все время говорим о том, что исчезновение украинской газотранспортной системы приведет к тому, что Россия без всякой оглядки на условности может начать большую войну против Украины, что если сейчас ее останавливает труба, то после появления "Северного потока-2", труба ее останавливать не будет. Мы это говорим в том числе и европейцам», – отметил он.

По его мнению, такие прогнозы – дополнительный аргумент для Европы в пользу строительства газопровода «Северный поток-2».

«Если вы посмотрите на это не как украинец или поляк, а как немец. Представим, что вы понимаете, что в России сумасшедшее руководство, которое может в любой момент начать войну за возвращение своей сферы влияния, и в момент, когда оно начнет эту войну, могут перебить трубу и Европа будет замерзать. Поэтому необходимо, чтобы были альтернативные пути доставки энергии, чтобы в случае активных военных действий на территории стран-транзитеров – Украины или может даже Польши, Европа не мерзла, чтобы война шла в своем секторе, а газ поставлялся в другом секторе», – говорит Портников.

Таким образом, для Германии и с европейской точки зрения строительство газопровода по «нерискованным территориям» вполне оправдано. «Чем больше мы будем говорить о том, что исчезновение украинской ГТС создает опасность для военного конфликта, тем больше европейцы будут хотеть построить этот альтернативный маршрут, потому что это логично. А мы в цугцванге», – считает журналист.

Он также отметил, что у США очень простая позиция по «Северному потоку-2». «Они думают не об этом. Они думают, что, если они предотвратят строительство "Северного потока-2", они таким образом уменьшат количество российского газа, поставляемого в Европу, и увеличат количество американского газа. Европейцы со своей стороны не понимают, зачем им это надо, потому что это дороже. И европейские политики естественно, ориентируются на мнение своих избирателей, которые не хотят платить больше за энергоносители, и этим ничем не отличаются от украинского избирателя», – рассуждает Портников.

«Поэтому, когда украинский избиратель увидит российскую бомбу, которая упадет на его дом и разрушит его, и погибнет он, или его семья, он должен помнить, что у немецкого избирателя в этот момент платежка на газ не увеличилась, и понимать, что он заложник чужой нормальной жизни. С точки зрения безопасности Европа должна была бы отказаться от российского газа в принципе, и покупать американский дороже. И в этом смысле я согласен с Трампом, когда он сказал, что если в Европе стоят американские войска и защищают ее от России, то может быть в ЕС перестанут покупать российский газ», – добавил эксперт.

Как рассказал экс-посол США Джон Хербст, проблемы с проектом «Северный поток-2» растут, и этот газопровод в обход Украины могут не достроить. Хербст также заявил, что теперь в США точно убеждены, что политика Кремля – это агрессивная политика реванша, которой нужно эффективно противостоять, и в Америке спустя 4 года вооруженного конфликта на Донбассе это поняли.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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