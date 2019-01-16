Война на Донбассе закончится: Экс-посол США сделал прогноз. Новости

Для окончания вооруженного конфликта на Донбассе, а также для безопасности всего мирового сообщества санкции в отношении России очень важны, потому что политика Кремля агрессивна. Об этом заявил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст.

«Сегодня в России, я сказал бы, по мощности военный комплекс, который стоит на втором месте в мире после Америки. Но мощная армия, мощный морской флот невозможны без мощной экономики. И мы знаем, что санкции вредят российской экономике на 1-1,5% в год. Это значительно», – сказал он.

«Мой прогноз – из-за санкций, из-за потерь российских солдат, которые неприемлемы для российского народа, Путин должен будет в конце концов вывести свои войска, свое оружие и своих марионеток из Донбасса. Киев возьмет под контроль восток страны, война закончится, мир будет», – продолжил Хербст.

По его мнению, Украина и Россия могут договориться о мире на Донбассе, но Крым вернуть в ближайшей перспективе украинским властям не удастся. «Я никак не вижу, что Киев пойдет на компромисс, о котором говорят в Москве – "Крым в обмен на мир на востоке Украины". И в этом году, и через 10-15 лет я не вижу, что Москва будет готова отдать Крым», – считает экс-посол США.

«Санкции за Донбасс будут сняты, когда российская агрессия там прекратится. Это главные санкции. Есть санкции в отношении Крыма, но они не такие жесткие. Так и будет. Может через года 3, может лет через 10 или более», – добавил эксперт.

Он рассказал, что проблемы с проектом «Северный поток-2» растут, и этот газопровод в обход Украины могут не достроить. Хербст также заявил, что теперь в США точно убеждены, что политика Кремля – это агрессивная политика реванша, которой нужно эффективно противостоять, и в Америке спустя 4 года вооруженного конфликта на Донбассе это поняли.

Как сообщалось ранее, украинским властям предлагают вариант урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе путем отказа от территориальных претензий на Крым.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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