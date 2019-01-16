На Житомирщине участники боевых действий получили 2,4 тыс. земельных участков. Новости

В Житомирской области в 2018 году участники боевых действий получили в собственность 2393 земельных участка общей площадью 3588 га. Об этом сегодня, 16 января, сообщает Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

По данным ведомства, непосредственно Главным управлением Госгеокадастра в Житомирской области за этот период передано 1900 участков общей площадью 3464 га, органами местного самоуправления региона – 493 надела общей площадью 124 га.

«Для ведения личного сельского хозяйства участники боевых действий получили 1809 участков общей площадью 3533 га. Для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений военным предоставлено 340 участков общей площадью 31 га. Еще 244 военнослужащих получили землю для индивидуального садоводства, общая площадь наделов составляет 24 га», – говорится в сообщении.

«Всего с момента введения инициативы о предоставлении земельных участков участникам АТО (ООС) в Главное управление Госгеокадастра в Житомирской области и органов местного самоуправления региона военнослужащие подали 19 тыс. 448 заявлений о предоставлении земельных участков в собственность. По результатам рассмотрения заявлений военным предоставлено 10289 разрешений на разработку проектов землеустройства для отвода земельных участков общей площадью 11 тыс. 570 га», – сообщили в Госгеокадастре.

Читайте также: