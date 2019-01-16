Дизель и бензин: В «ДНР» изменились цены на топливо. Новости

В «ДНР» подорожало дизельное топливо и снизились цены на бензин. Об этом говорится в сюжетах местных телеканалов.
Отмечается, что на заправках «ДНР» дизельное топливо подорожало на 5 руб. (2,1 грн по курсу местного банка на 16.01.2018) и стоит сейчас 54 руб. (22,7 грн) за литр.
При этом бензин подешевел на 2 руб. (0,84 грн), в частности литр бензина А92 сейчас стоит 44 руб. (18,5 грн), а литр А95 – 47 руб. (19,75 грн).
Как пояснил «замдиректора ГП "Республиканская топливная компания"» Вячеслав Глизнуца, цены на бензин снизились, потому что в «ДНР» зашли поставки закупленного ранее топлива. «За счет того, что топливо закупалось в октябре, ноябре, декабре. Сейчас это топливо начало заходить на территорию республики. Плюс был снижен акциз – со 150 долл. до 50 долл.», – сказал он.
В «ДНР» уверяют, что рост цен на дизтопливо связан с сезонностью, и обещают, что оно подешевеет в начале марта, а к лету будет стоить 47-49 руб. (19,75-20,6 грн). «Перед Новым годом мы завезли зимнее дизельное топливо – реальное Евро-5. Поставщик у нас – очень серьезная компания, без посредников. Все знают, что зимнее дизельное топливо за счет присадок и того, что оно рассчитано на температурный режим до -40С, оно и в цене всегда было дороже – от 3 до 5 руб. (от 1,26 до 2,1 грн)», – заявил Глизнуца.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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