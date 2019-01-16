В «ДНР»: «Феникс» перестал предоставлять бесплатный мобильный интернет. Новости

На неподконтрольной части Донецкой области местный мобильный оператор связи «Феникс» с 15 января перестал предоставлять абонентам бесплатный мобильный интернет. Об этом сообщает пресс-служба «министерства связи ДНР».

В «ДНР» уверяют, что ранее действовавшая акция «Мобильный интернет для всех» перестала работать. «15 января у абонентов произошло списание со счета абонентской платы за пользование опциями «Мобильный интернет» согласно действующим тарифам: за пользование опцией "Мобильный интернет 1 Гб" – 50 руб. (21 грн по местному курсу на 16.01.2019 – прим. ред.), за пользование опцией "Мобильный интернет 5 Гб" – 100 руб. (42 грн)», – говорится в сообщении.

В «ведомстве» предупредили, что для подключения услуги у абонента должен быть положительный баланс на счету. Услугу можно отключить самостоятельно, но деньги за нее не вернут.

В соцсетях местные жители отмечают, что не ожидали отключения, и возмущены тем, что деньги за неиспользованную услугу вернуть нельзя.

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