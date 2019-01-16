На Донетчине спасатели сняли с дерева котенка. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) спасатели сняли с дерева котенка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 15 января в 11:35 в Службу спасения обратились жители одного из домов на б-ре Б. Хмельницкого в Мариуполе.

«Жители дома сообщили, что на дереве уже долгое время сидит котенок и не может самостоятельно слезть. Сложные погодные условия и большая высота, на которой находился котенок, не позволили людям самостоятельно снять питомца. Бойцы 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области смогли добраться до животного с помощью автолестницы. За считанные минуты котенок был уже на земле. Жители дома поблагодарили спасателей за добродушие и спасение животного», – рассказали в ГСЧС.